Le lever de pierre et le coprah individuel inscrits à la Coupe du monde

La fédération des sports et des jeux traditionnels a annoncé qu’elle organisera, lors du Heiva Tu’aro, la coupe du monde de lever de pierre de 200 kilos et la Coupe du monde de coprah individuel homme.

Le Heiva Tu’aro aura lieu du 6 au 14 juillet prochain au parc Vaira’i à Punaauia et dans les jardins de Pa’ofai. Nouveauté cette année, le « Heiva Tu’aro Ma’ohi no te Aito » ou tout simplement la Coupe du monde de lever de pierre de 200 kilos et la Coupe du monde de coprah individuel homme. Ces compétitions auront lieu le 6 ou 7 juillet prochain.

Toutes les compétitions dans les autres disciplines auront lieu, elles, les 11, 13 et 14 juillet prochains. Par contre les régates de Va’a Taie sont elles en « waiting period » précise le communiqué.

Une « dimension internationale voire mondiale ».

Le communiqué précise que le Heiva Tu’aro Ma’ohi va prendre cette année d’une « dimension internationale voire mondiale ». Pour l’instant la fédération des sports et des jeux traditionnels a inscrit, pour l’instant, au moins 7 pays. La fédération précise aussi qu’elle a travaillé de concert avec le Comité des sports ancestraux du Pacifique, pour l’uniformisation des règlements ou encore pour la promotion du Tu’aro Maohi à l’internationale. Et c’est d’un commun accord que la décision d’organiser le « Heiva Tu’aro Ma’ohi no te Aito » a été prise.

La fédération des sports et des jeux traditionnels attend pour cette année entre 550 et 600 athlètes de la Polynésie.