« Mon tane est un farani », la nouvelle série comique de Stéphane Martino sur TNTV

TNTV diffuse, à partir du samedi 10 septembre, une nouvelle série humoristique : Mon tane est un farani , avec Stéphane Martino qui en est l’auteur, et Taina Fabre.

Ça sent le vécu : Stéphane Martino, que le public polynésien connaît entre autres pour sa pièce Very bad potes, a conçu et écrit une nouvelle série sur le couple formé par un métropolitain et une Polynésienne. Elle est réalisée par Larry Kupper de Lucid Dreams Productions.

Inspirée d’une pièce jouée en 2018, la série est pour l’instant constituée de 25 épisodes de 3 minutes. « À la base j’aime bien les histoires de couple, c’est mon fond de commerce. Si en plus on rajoute la jalousie polynésienne et le côté râleur, critiqueur du farani, on a de quoi s’amuser », dit Stéphane Martino qui, évidemment, joue le farani du titre.

La série sera diffusée le samedi et le dimanche à 17h45, avant la météo et le journal en reo tahiti, à partir du 10 septembre. « J’ai écrit 70 épisodes en tout, dit l’auteur, je suis assez tranquille s’il y a une saison 2 ! » Mais ce farani – fictionnel, bien sûr – un peu bordélique et glandeur de la série « a quand même des bons côtés », puisque la saison 1 se termine par un mariage, révèle Stéphane Martino.