Vente aux enchères d’une centaine d’œuvres d’art

Tahiticollectiv organise sa première vente aux enchères samedi 8 avril. Une centaine d’œuvres d’art sont mises en vente. Il est possible de les voir dès lundi 27 mars à la galerie PK1 Center.

Tahiticollectiv est un site web polynésien dédié à la revente d’œuvres d’art et d’objets de luxe de seconde main. Plus d’une centaine de particuliers sont représentés et plus de 400 articles sont proposés à la vente sur ce site créé en juillet 2021. C’est la première fois que la société organise une vente aux enchères, qui sera gérée en collaboration avec Me Chevalier, commissaire-priseur à Tahiti. « C’est l’aboutissement d’une année et demi d’expérience et de collecte d’œuvres d’art et d’objets de luxe issus de collections privées, destinées à la revente », explique Benoît Bernard, fondateur et gérant de Tahiticollectiv.

Pour cette première vente aux enchères, une centaine d’œuvres d’art seront proposées, uniquement des œuvres « du second marché, acquises par des particuliers qui désirent aujourd’hui revendre ». Sur le catalogue de vente, on trouve des œuvres originales de Huze, Noguier, Deloffre, Fay, Gouwe, Tatin d’Avesnières, Rui Juventin, Ravello, Erhard Lux, Jean Michon, Grès, Joannis, Boullaire… Et aussi une sélection de grands noms de la peinture française comme Seradour, Biva, Besnard, Cals ou Bouché. Le vaste choix des pièces présentées explique la différence dans les mises à prix, de 10 000 Fcfp à 5 millions de Fcfp, ce qui fait de cette vente un événement unique. « Généralement dans ce type de vente aux enchères, les œuvres ont un prix de réserve, la garantie pour le propriétaire de ne pas voir les œuvres partir en-dessous. Mais l’intérêt de cette vente du 8 avril est qu’il y a plus de 50% des œuvres qui n’ont pas de prix de réserve, c’est donc vendu aux plus offrants », précise Benoît Bernard, qui prévoit d’organiser d’autres événements de ce genre.

Il sera possible d’aller observer les œuvres mises en vente à partir du lundi 27 mars à la galerie PK1 Center (en bas de l’avenue Pouvanaa a Oopa) ou de découvrir le catalogue en ligne.

• Samedi 8 avril, à partir de 16h, à l’hôtel Tahiti Nui