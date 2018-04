Oscar refuse toute alliance, Myron avec le Tahoeraa

Le leader du Tavini, Oscar Temaru, a rejeté tout « deal possible » au second tour des territoriales, excluant l’hypothèse d’une fusion de liste avec le Tahoeraa, dans une « tribune-interview » à Tahiti Infos jeudi soir. Quatre heures plus tard, le parti orange a annoncé le soutien d’un ancien cadre de l’UPLD, Myron Mataoa, au Tahoeraa.

Particulièrement fuyant sur cette question il y a quelques jours, Oscar Temaru a assuré jeudi dans une « tribune » en forme d’interview sur Tahiti Infos qu’il rejetait « tout deal possible » au second tour des territoriales, excluant ainsi une fusion de liste avec le Tahoeraa huiraatira de Gaston Flosse. En début de semaine, lundi soir sur TNTV, Anthony Géros avait lui aussi assuré qu’il n’y aurait aucune fusion au second tour. Seule porte laissée entrouverte, Oscar Temaru indique que « la base se réunira le 23 (avril) » et qu’elle décidera de la marche à suivre.

Quatre heures après la publication des propos du leader indépendantiste, le Tahoeraa a poursuivi sa « chasse sur les terres du Tavini » en publiant sur Facebook la vidéo d’un de ses meetings à Arue. Meeting au cours duquel l’ancien élu UPLD, Myron Mataoa, a apporté son soutien au Tahoeraa pour les prochaines territoriales.