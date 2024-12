Rétro 2024: surf, foot, endurance, va’a… retour sur l’année sportive

De la médaille d’or de Kauli Vaast aux Jeux Olympiques à Teahupo’o, en passant par la qualification de Vahine Fierro sur le CT 2025, ou bien celle des Tikitoa à la Coupe du monde de beach soccer. Il y a eu aussi la Coupe de France, la Hawaiki Nui Va’a, et de nouvelles épreuves avec notamment le premier ultra trail ou l’Ekiden. De l’action également en coulisses, avec la nomination de James Cowan à l’IJSPF ou la réélection de Louis Provost à la tête du COPF… Retour sur ces moments marquants qui ont rythmé l’année.

Jeux Olympiques, CT … les surfeurs du fenua ont brillé

Du 27 au 30 juillet 2024, les yeux du monde étaient braqués sur Teahupo’o à l’occasion de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce site mythique, réputé pour ses vagues puissantes et dangereuses, avait été désigné pour accueillir la première compétition olympique en Polynésie. Et si le spot du PK0 suffit à lui seul pour marquer les esprits, ce qui l’a été tout autant, ce sont les prouesses des surfeurs locaux. D’abord avec l’or de Kauli Vaast, qui représentait la France sur cette épreuve aux côtés de Vahine Fierro. La Tahitienne s’est illustrée en atteignant les huitièmes de finale de l’épreuve olympique. Un parcours déjà exemplaire pour la surfeuse de Huahine, qui avait été sacrée sur ce spot en mai lors de la Tahiti Pro. Après trois ans d’efforts pour se qualifier sur le Championship Tour, elle a finalement atteint son objectif en octobre dernier.

Football : entre échecs et succès

En mai, l’AS Pirae s’est inclinée en finale de la Ligue des champions océanienne face à Auckland City, qui signait alors une 12ᵉ victoire consécutive. Sur un autre chapionnat, l’AS Dragon, après avoir battu Avranches à domicile, a été éliminée au 8ᵉ tour de la Coupe de France. L’équipe a été battue 6-1 par le club de Dives-Cabourg.

Malgré ces défaites, les Toa Aito ont brillé en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde, après une victoire contre le Vanuatu. Ils affronteront la Nouvelle-Calédonie en mars prochain. Enfin, les Tikitoa se sont qualifiés pour la Coupe du monde de beach soccer 2025, qui se tiendra aux Seychelles du 1er au 11 mai.

Endurance : records et nouvelles courses

2024 a été une année de records et de premières dans les sports d’endurance au fenua. Le Marathon de Moorea, le Triathlon des entreprises et les épreuves Xterra ont attiré comme chaque fois des centaines de participants. Parmi les nouveautés, la première édition d’un ultra-trail et celle d’un Ekiden (marathon en équipe) qui ont fait carton plein.

Damien Troquenet s’est illustré avec plusieurs victoires locales, mais surtout en battant un record vieux de 41 ans lors du Marathon de Valence. Avec un temps de 2h24’57, il améliore de 3 minutes et 33 secondes la meilleure performance polynésienne détenue depuis 1983 par Jean-Louis Bounhoure.

Le duo de swimrunners Cédric Wane et Thomas Lubin a, quant à lui, terminé 7ᵉ au classement général et 6ᵉ dans la catégorie masculine du Championnat du monde Ötillö en Suède, confirmant ainsi leur place parmi les meilleurs sur la scène internationale .

Et puis sur les plans d’eau, des belles surprises

En va’a la délégation tahitienne a confirmé sa place de leader de la discipline lors des Championnats du Monde de sprint à Hilo. Les rameurs ont raflé 40 médailles d’or, soit deux fois plus que Hawaii et près de trois fois plus que la Nouvelle-Zélande.

Aux États-Unis aussi, les rameurs se sont fait remarquer. Shell Va’a a remporté la Catalina Crossing, suivi par la team OPT et Air Tahiti. Un podium 100% tahitien pour la première fois dans l’histoire de la course. Sur la célébre course marathon de la Hawaiki Nui Va’a, c’est OPT qui a brillé au classement général.

En individuel, on retiendra les performances de Kyle Taraufau. Le rameur de Air Tahiti a multiplié les victoires sur la saison, de la Taho’e à la Super Aito, en passant par la Hawaiki Nui Va’a solo, il s’est classé à la deuxième place du Te Aito.

Enfin, ça a pas mal bougé en coulisses

Louis Provost a été réélu à la tête du Comité olympique de Polynésie Française en mars. Son objectif : une « victoire à la maison » lors des Jeux du Pacifique 2027. James Cowan a été nommé directeur de l’Institut de la jeunesse et des sports, succédant à Tararaina Chansy qui assurait l’interim depuis le départ de Ariitea Bernadino.

Au sein du ministère des Sports, la ministre Nahema Temarii prévoit une réforme majeure avec la scission de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la fusion de la DPDJ. Un projet, prévu à l’origine pour 2025, qui suscite toutefois des inquiétudes et semble suspendu.

Dans le football, Thierry Ariiotima a été réélu à la tête de la FTF. Il prévoit, d’ici la fin de son mandat en 2030, des créer des infrastructures modernes à Pater. Il parle d’une salle de futsal et un centre de récupération, avec l’ambition de faire de ce centre un pôle de formation d’ici 2028. Enfin, dans le monde du va’a, Rodolphe Apuarii a été réélu président, malgré une opposition serrée.